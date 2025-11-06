RFV Calamai: "Martinelli, siamo tutti con te: dimostra il tuo talento"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così degli ultimi sviluppi in casa Fiorentina: "Nella bufera che tocca tutto il mondo Fiorentina io vado a cogliere un dettaglio che per me è importante, sia dal punto di vista umano che tecnico. Stasera giocherà Tommaso Martinelli, un talento straordinario che ha tutto per continuare la grande storia dei portieri della Fiorentina, piena di fenomeni veri.

Oggi sono particolarmente vicino a questo ragazzo, che va tra i pali all'improvviso, riprendendosi un ruolo che probabilmente gli spettava già dalla gara contro il Sigma Olomuc, lo fa contro un avversario importante, lasciamo perdere la classifica in Bundesliga del Mainz, ci sarà un ambiente caldissimo e una situazione delicata, in cui ogni errore viene sottolineato. Per cui oggi spero soprattutto che Martinelli riesca a dimostrare tutto il suo talento, perché magari proprio in un momento di difficoltà troviamo un motivo per fare un bel sorriso".