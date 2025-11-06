Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: dalle 16:00 "I tempi supplementari"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 18:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con “Garrisca al vento”. Dalle 18:00 spazio a "Se fosse sempre domenica" condotto da Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Mainz-Fiorentina con la radiocronaca del nostro inviato in Germania, Pietro Lazzerini.