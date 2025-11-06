Dagli inviati

Mainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
Pietro Lazzerini

Alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo al Mewa Stadion contro il Mainz in un match valevole per la terza gara della fase a girone unico di Conference League. Prima del match una lunga chiacchierata sull'erba dell'impianto di Magonza tra il tecnico della primavera gigliata Daniele Galloppa, oggi sulla panchina della prima squadra, e il direttore generale Alessandro Ferrari. Presente tutta la squadra dirigenziale della Fiorentina: dal nuovo direttore sportivo Roberto Goretti all'amministratore delegato Mark Stephan fino a Raffaele Rubino. 