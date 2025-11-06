Dagli inviati
Mainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
Alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo al Mewa Stadion contro il Mainz in un match valevole per la terza gara della fase a girone unico di Conference League. Prima del match una lunga chiacchierata sull'erba dell'impianto di Magonza tra il tecnico della primavera gigliata Daniele Galloppa, oggi sulla panchina della prima squadra, e il direttore generale Alessandro Ferrari. Presente tutta la squadra dirigenziale della Fiorentina: dal nuovo direttore sportivo Roberto Goretti all'amministratore delegato Mark Stephan fino a Raffaele Rubino.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiMainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
FirenzeViolaGudmundsson in Islanda per il processo: stasera il rientro, a inizio dicembre la sentenza
La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguatodi Stefano Prizio
Le più lette
1 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Copertina
Dagli inviatiMainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com