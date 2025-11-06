RFV Fratini propone un cambio: "Il capitano lo può fare uno tra Gosens, De Gea e Kean"

Il talent scout, Michele Fratini, è stato intervistato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro", ecco le sue parole: "Ranieri, il capitano non ha bisogno di andare in faccia all'arbitro. Ci vuole un altro tipo di capitano, Gosens ha più esperienza di Ranieri, può farlo De Gea o altrimenti Kean. Ieri ho visto il Manchester City e il capitano era Haaland. Secondo me dire a Galloppa chi sarà già l'allenatore, avendo da giocare le due partite con Mainz e Genoa, è sbagliato, perché Galloppa ha rinunciato alla Serle C per rimanere in Primavera a Firenze. Vanoli è un allenatore forte e serio, che a fine partita rimane afono per quanto inciti i suoi giocatori in partita. Ora non era utile prendere un allenatore di grido come Mancini. Vanoli conosce bene i giovani, perché ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale. E' stato a Venezia riportando la squadra in Serie A, poi ha avuto purtroppo un problema clinico, perché ha avuto un calo di pressioni durante la partita con il Venezia, lo scorso anno, a dimostrazione di quanto sente le partite".

Cosa ha sbagliato Pioli?

"Lui si è accontentato del mosaico che gli ha concesso la società, senza portarsi nessuno dietro dalle vecchie squadre che ha allenato. Un altro errore è che Pioli è arrivato dall'Arabia e prendeva più dei giocatori non può esserci mai un gruppo unito e un'alchimia con l'allenatore così. Ci sono allenatori, come Conte, che se lo possono permettere di prendere di più perché hanno un blasone che glielo permette".

