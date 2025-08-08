RFV Bressan: "Ho fiducia nella Fiorentina di Pioli: può ambire ad andare in Champions"

vedi letture

Così Mauro Bressan a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" a proposito dell'amichevole di domani contro il Manchester United, ricordando quella del 1999: "Quell'anno ebbi la fortuna di girare dei bellissimi stadi con la Fiorentina. Il Manchester all'epoca era una squadra di fenomeni. Facemmo una buona gara, però poi lo si imposero. Al ritorno ci siamo rifatti, vincemmo 2-0".

La Fiorentina di quest'anno? "Rispetto all'anno scorso la squadra è già fatta. Forse manca qualcosina, ma io ho molta fiducia. Soprattutto in Pioli, oggi è un allenatore diverso rispetto all'ultima volta che era stato a Firenze. Ha una mentalità vincente, mi auguro che ci riesca. La Fiorentina deve fare questo passo in avanti per essere una delle grandi".

Tarozzi come vice? "Sono molto contento, con lui ho sempre avuto un bel rapporto. Quando si parlava lui era convinto di voler fare il secondo, e non l'allenatore in prima".

Centrocampo? "Ho visto che finora Pioli ha giocato sempre 3-4-1-2. Fagioli e Sohm sono i più indicati per essere i titolari, è una coppia ben assortita. Bisogna capire cosa succederà con Mandragora. L'anno scorso ha fatto una grande stagione, io lo terrei. Deve essere però funzionale alla squadra. Magari in un centrocampo a due può essere meno funzionale. Comunque se il centrocampo dovesse rimanere così, va bene, i ricambi ci sono".

Sogno Champions? "Bisogna darsi degli obiettivi, è giusto. La Fiorentina può avere questo sogno, questo obiettivo. La squadra c'è, l'allenatore c'è poi ci sono tante variabili. La Fiorentina può ambire ad andare in Champions, perché no".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!