RFV Bressan: "Alla Fiorentina manca identità, non si può sempre aspettare e ripartire in contropiede"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" parlando così del momento di crisi della Fiorentina: "Stasera è una partita delicata, perché il Lecce deve fare i punti e la Fiorentina invece arriva da un periodo non bello, ci sono tanti assenti, e le ultime due sconfitte mi hanno lasciato tanti dubbi. Stasera mi aspetto un cambio dal punto di vista mentale. Secondo me nel primo tempo al Verona il pareggio andava bene, poi invece il secondo tempo ha preso coraggio ed è riuscita a portarla a casa. Alla Fiorentina mancala voglia di lottare e l'atteggiamento. Per gli acquisti nuovi ci vorrà un pò di tempo per ambientarsi, ci vuole pazienza.

Secondo lei, la Fiorentina ha pagato anche la posizione di alcuni giocatori completamente fuori ruolo?

"Certo che giocare fuori ruolo non è semplice, e questo può portare ad un rallentamento della manovra. Ndoru ad esempio sulla fascia dura molta fatica. Ovviamente questo crea confusione ed è indici di una non serenità mentale da parte di tutti. Non è un momento facile anche per gli infortunati, ma chi va in campo deve dare tutto, poi dopo si penserà anche a giocare bene"

Quando risentirà la Fiorentina dall’assenza di Folorunsho?

"Lui è un giocatore fondamentale per la Fiorentina, ha le caratteristiche che servono alla squadra, così come il suo spirito. Ovviamente in sua assenza sta ad altri mettere dinamismo per aiutare la squadra. Quando le cose vanno male si deve invertire la tendenza e non è facile. Vincere aiuta a vincere, e le possibilità di tornare alla vittoria ci sono".

Adesso non siamo più in emergenza, per batter il Lecce bastano questi giocatori:

"Sono d'accordo e tornando alla doppia sfida con l'Inter, al ritorno non mi è piaciuto che Palladino abbia riproposto la stessa tattica. Capisco l'emergenza, ma la squadra per venire fuori da questo momento deve proporre qualcosa, non si può sempre aspettare gli avversari per ripartire in contropiede. Ricordo Italiano, è un allenatore che ha una proposta, poi può piacere o meno, ma le sue squadre hanno un identità.

Dovesse esserci un risultato negativo, Palladino rischia?

"A logica ti risponderei di no vedendo la classifica, però quello che non mi è mai piaciuto della Fiorentina è la comunicazione. Pradè e Palladino dicono di andare d'accordo ma secondo me non è così."