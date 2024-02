BORTOLAZZI A RFV, Bonaventura non è più lo stesso

FirenzeViola.it

Mario Bortolazzi a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mario Bortolazzi, ha detto la sua a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" sul caso Bonaventura: "Visto come ha approcciato il primo tempo di Lecce, non mi è piaciuto. Non riesce più a saltare l'avversario come una volta. Di sicuro i 34 anni si fanno sentire, però non è il giocatore che a inizio stagione aveva impressionato".

Bonaventura, assieme ad Arthur e Gonzalez, recita un ruolo fondamentale per la squadra.

"Sì, poi in particolare a centrocampo forse si è manifestato un problema di fluidità con i problemi fisici che hanno limitato Arthur. Io, figuratevi, ho un'idea tutta mia: partirei dal centrocampo a tre, ma capisco che dall'addio di Torreira sia diventato tutto più difficile".

