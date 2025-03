RFV Bongiorni esalta Palladino: "Merita la conferma. La mediana viola vale quella della Dea"

Antonio Bongiorni, talent scout e osservatore di lunga esperienza anche per conto dell'Atalanta, è intervenuto sulle frequenze web di Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento". Ecco le sue dichiarazioni, a partire da Moise Kean: "Era un giocatore a cui bastava trovare l'amore di una piazza per esplodere. Queste sono le fortune del tifo viola, che si merita di avere un allenatore importante. Quelli giovani e che propongono qualcosa sono bravi, come ha già fatto Italiano a Firenze e come farà Palladino: in prospettiva sarà un tecnico di livello assoluto".

Si merita già la conferma?

"Certo, perché la società darebbe una mano al lavoro di Palladino. Programmerebbe già gli acquisti dell'anno prossimo, poi col Viola Park la Fiorentina sarà il futuro del calcio italiano. Arriverà anche lo stadio e la Fiorentina potrà replicare anche la mia Atalanta, emulandola".

Prendendo in esame le due rose, come giudicherebbe quelle di Fiorentina e Atalanta?

"Se guardiamo ruolo per ruolo, Carnesecchi è il futuro rispetto a De Gea. Se guardiamo Kean-De Ketelaere, prendo Kean tutta la vita. Mentre con Retegui non lo so, ho l'impressione che resterà poco in Italia. Poi sicuramente alla Fiorentina non c'è Lookman, non lo hanno uno così. Ma a centrocampo, quello dei viola non lo cambio con quello della Dea: ha tre giocatori importanti, Mandragora, Cataldi e Fagioli, di cui la Juventus si pentirà per tutta la vita. La mediana della Viola non ha niente da invidiare a quella di Gasperini".

