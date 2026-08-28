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Arrivano gli ex viola in attesa dei festeggiamenti di domani: Mutu già in città

Arrivano gli ex viola in attesa dei festeggiamenti di domani: Mutu già in città
Oggi alle 20:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Luciana Magistrato

Adrian Mutu è già a Firenze. L'ex calciatore della Fiorentina sarà ospite, insieme ad altri calciatori, del suo vecchio club per un pranzo al Viola Park e per la partita casalinga contro il Frosinone, dopo la quale Mutu e tutti gli invitati del club gigliato saranno protagonisti dei festeggiamenti. Inoltre il 2 settembre, l'ex attaccante romeno scenderà in campo allo Stadio Artemio Franchi contro l'Operazione Nostalgia per una partita amichevole tra vecchie leggenda del nostro calcio. 