Fiorentina, offerta all'Everton per Beto: doppio fronte aperto insieme a Zirkzee
La Fiorentina continua a scandagliare il mercato delle punte alla caccia di un'attaccante che possa prendere il posto del partente Moise Kean, ormai promesso sposo del Como di Cesc Fabregas per una cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus. La dirigenza viola, con ovviamente Fabio Paratici al comando, ha presentato un'offerta all'Everton per provare ad acquistare Betuncal Beto, centroavanti portoghese classe 1998 che in Serie A ha vestito già la maglia dell'Udinese.
Sul fronte invece legato al nome di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United, per il momento la Fiorentina non ha effettuato offerte ufficiali e non sta valutando di proporre un prestito con obbligo di riscatto. Ovviamente, nel caso, un profilo eslcude l'altro.
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