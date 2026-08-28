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Dal Viola Park: Moise Kean regolarmente presente alla seduta di rifinitura

Dal Viola Park: Moise Kean regolarmente presente alla seduta di rifinituraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Alla vigilia della seconda giornata di campionato della Fiorentina, che domani, nella giornata in cui si festeggeranno i 100 anni dalla fondazione del club, affronterà allo Stadio Artemi Franchi il Frosinone di Carlo Alvini, sono proseguiti presso il Viola Park gli allenamenti della squadra agli ordini di Fabio Grosso.

L'aspetto importante da segnalare è che tra i presenti alla seduta di rifinitura c'è anche Moise Kean. Il centroavanti viola, prossimo ormai al passaggio al Como per la cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus, ma attualmente ancora ovviamente presente in rosa in attesa che il club gigliato sul mercato acquisti il suo sostituto, è dunque regolarmente a disposizione.