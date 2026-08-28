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Dal Viola Park: Moise Kean regolarmente presente alla seduta di rifinitura
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Alla vigilia della seconda giornata di campionato della Fiorentina, che domani, nella giornata in cui si festeggeranno i 100 anni dalla fondazione del club, affronterà allo Stadio Artemi Franchi il Frosinone di Carlo Alvini, sono proseguiti presso il Viola Park gli allenamenti della squadra agli ordini di Fabio Grosso.
L'aspetto importante da segnalare è che tra i presenti alla seduta di rifinitura c'è anche Moise Kean. Il centroavanti viola, prossimo ormai al passaggio al Como per la cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus, ma attualmente ancora ovviamente presente in rosa in attesa che il club gigliato sul mercato acquisti il suo sostituto, è dunque regolarmente a disposizione.
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Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosidi Luca Calamai
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Copertina
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
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