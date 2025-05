RFV Betti: "Bravo Svilar, altro che errori di Kean. De Gea è diverso da lui"

L'ex viola e preparatore dei portieri Emiliano Betti è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante 'Viola AmoreMio': "Svilar è uno dei migliori portieri in Europa, è cresciuto molto e ha dato un grande contributo al miglioramento della Roma. Ricordiamo sempre che il portiere è solo uno degli undici, poi è chiaro che il portiere ha un ruolo fondamentale in tutte le squadre. Anche ieri Svilar ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria contro la Fiorentina".

Più errori di Kean o più decisivi gli interventi di Svilar?

"Secondo me è stato bravo Svilar, non parlerei di errori ma di bravura del portiere. Bisogna dare i meriti a chi salva la sua squadra, ieri lui ha fatto almeno tre interventi decisivi".

Somiglia a De Gea secondo lei?

"Oggi gli atleti sono un po' cambiati, ora i ragazzi sono sempre più strutturati. Prima già se eri 1 metro e 82 eri alto, oggi sei nella media. Svilar non è un muscolare ma ha comunque grandi doti fisiche, soprattutto in termini di esplosività. Secondo me però è leggermente diverso rispetto a De Gea, sono due scuole di pensiero diverse. La scuola Jugoslava è un po' diversa rispetto a quella spagnola, magari più attenta alla tecnica. In Italia è ancora diverso".

