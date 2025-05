RFV Cecconi sugli errori di Kean: "In alcuni casi poteva fare meglio. Ma bravo Svilar"

vedi letture

Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole, iniziando dalla formazione iniziale dei viola all'Olimpico: "Bisognerebbe avere il polso della situazione per capire le scelte di Palladino ma oggi è un po' più facile giocare in stadi come l'Olimpico, perché sei molto più abituato a giocarci. Una volta era più evidente la differenza nei grandi stadi, oggi le partite sono tantissime e i giocatori cambiano tante squadre quindi bene o male l'esperienza te la fai. Io ho visto una Fiorentina molto pericolosa e forse meritava qualcosa in più, in generale resta una buona partita della squadra viola.

I gol falliti da Kean: ha sbagliato lui o è stato bravo Svilar?

"In quei frangenti non è semplice unire la velocità di esecuzione alla precisione. C'è una serie di elementi che sono determinanti e a volta la fortuna aiuta in un senso o nell'altro. In alcuni casi Kean poteva fare meglio, in altri è stato bravo Svilar".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO