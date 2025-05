Social Dodo sempre più verso il recupero: oggi regolarmente in gruppo. La foto

vedi letture

Buone notizie per la Fiorentina che oggi si è allenata al Viola Park dopo essere rientrata ieri sera da Roma. La squadra agli ordini di Palladino ha svolto la seduta al centro sportivo di Bagno a Ripoli potendo riabbracciare regolarmente in gruppo Dodo, esterno brasiliano operato di appendicite solo 10 giorni fa. Dodo corre dunque verso il ritorno in campo in vista di giovedì, quando al Franchi arriverà il Real Betis per la semifinale di Conference League che garantisce l'accesso alla finale di Wroclaw. Ecco il fotogramma estratto dal video pubblicato dalla stessa Fiorentina sui social: