Mandragora su Instagram: "Risultato frustrante, reset immediato"

"Fare una prestazione del genere e non ottenere punti è davvero frustrante! C’è da fare un reset immediato e prepararci a dare la vita per la partita di giovedì! Avanti viola, tutti insieme!". Parole da capitano quelle di Rolando Mandragora che ieri, in occasione di Roma-Fiorentina, ha indossato per la prima volta da titolare la fascia al braccio. Il numero otto, autore anche all'Olimpico di un'ottima prestazione in un ruolo diverso dal solito (non mezzala di incursione ma play basso, al posto di Cataldi) ha affidato a un post sul suo profilo Instagram il suo pensiero sulla sfida di ieri. Ottima prestazione, pessimo risultato e testa alla sfida di giovedì col Real Betis, una semifinale di ritorno che vale una stagione.