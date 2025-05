FirenzeViola Gosens-Fiorentina, il riscatto è servito. Le ultime in vista del Betis

Non era in dubbio già da settimane ma ora c'è anche la "matematica": Robin Gosens è da ieri sera a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Con la partita di Roma è scattato l'obbligo di riscatto da circa 7 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti da quando è arrivato a Firenze, ora il cartellino del laterale tedesco è di proprietà della Fiorentina, abile a puntare su di lui nelle ultime ore dello scorso mercato estivo riuscendo così a portare a casa un giocatore diventato leader e idolo dei tifosi in poco tempo.

Le cifre dell'affare

Con il prestito oneroso da circa un milione di euro già versato nelle casse dell'Union Berlino ad agosto, si tratta di un'operazione complessiva da poco meno di 8 milioni di euro compresi i bonus. Un affare per la Fiorentina che si trova sì un giocatore di 30 anni, ma un leader a costi contenuti che potrà diventare una delle colonne anche della squadra 2025/26 in vista di un'estate, la prossima, che si prospetta ancora di cambiamento per una società che ha scelto di investire in tanti prestiti e quindi a giugno dovrà prendere decisioni importanti.

Nessuna novità dal Viola Park

Lasciando per un attimo stare il futuro e concentrandosi sul presente, oggi per Gosens e per la Fiorentina la priorità è il Real Betis pronto ad arrivare al Franchi giovedì sera per il ritorno della semifinale di Conference League. L'uscita dal campo a fine primo tempo a Roma ha lasciato un po' di preoccupazione in casa viola, oggi però c'è più ottimismo sulla presenza del laterale tedesco in campo giovedì sera. Si è allenato regolarmente al Viola Park con i compagni e dovrebbe essere abile e arruolabile per il Betis nonostante i problemi intestinali e le botte prese all'OIimpico. Il momento della stagione è troppo importante perché Gosens non faccia di tutto per esserci giovedì.