Corsa all'Europa: tutto in salita, tre ipotesi per la Fiorentina

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si fa il punto sulla corsa all'Europa, partendo dai risultati di ieri, innanzitutto dai due scontri diretti (Roma-Fiorentina 1-0 e Bologna-Juventsu 1-1) e dai posti Champions. Ne rimane un altro da assegnare alle squadre italiane per la Champions League 2025/26: Inter e Napoli si sono già assicurate il loro, l'Atalanta ha un vantaggio notevole, +5 a tre giornate dal termine da Roma, Juventus e Lazio, appaiate a 63; poi ci sono, Bologna a 62, Fiorentina 59 e Milan a 54 (ma i rossoneri giocheranno stasera contro il Genoa).

La 5ª classificata andrà in Europa League, assieme alla vincitrice della Coppa Italia. La sesta invece andrà in Conference League. Qualora però la vincitrice della Coppa Italia (finale fra Milan e Bologna) arriverà quinta o sesta, allora la settima andrà in Conference. Se la Fiorentina vincerà la

Conference League andrà in Europa League.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in quest'ultimo caso sorgerebbero tre ipotesi: La prima: se i viola arrivassero in campionato al quinto posto, assieme a loro andrebbe in Europa League la vincente della Coppa Italia. La seconda: qualora la Fiorentina vincesse la Conference, ma non si qualificasse ad alcuna coppa tramite la Serie A, sarebbe allora la terza squadra ad aggiungersi alla prossima Europa League. La terza: se la Fiorentina vincesse la Conference e ottenesse la qualificazione anche dal piazzamento in campionato per lo stesso trofeo, sarebbe la terza squadra in EL, ma nessuna italiana parteciperebbe alla Conference.

In caso di arrivo a pari punti valgono gli scontri diretti o la classifica avulsa nel caso di arrivo da tre squadre in su con il medesimo punteggio. Questi i criteri nel caso: differenza reti nella classifica avulsa, differenza reti generale, reti totali segnate, sorteggio.