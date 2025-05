RFV Fattori: "La Fiorentina ha giocato bene, ma temo per l'Europa. Col Betis deve vincere"

L'ex viola e nostro opinionista Sauro Fattori in studio a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" ha commentato la gara di ieri: "La Fiorentina ha giocato bene ma la Roma ha avuto la luna dalla sua parte e spero che questa bella squadra che ha dominato sia una buona premessa per la gara di giovedì con il Betis. Andare sotto all'ultimo minuto è un segnale, per la Roma che ha la luna giusta e con un portiere bravo e proprio la sua prova ti fa capire che la Fiorentina ha giocato bene".

Che voto daresti a Moise Kean, poteva fare meglio in 4-5 occasioni non trasformate?

"La prestazione è ottima ma ormai sono tutte finali e quando ti crei 3-4 occasioni senza segnare qualcosa ti è mancato. Per carità Svilar bravo, giusta sulla prima poteva fare meglio ma ho poco dire. Lui non gioca di tecnica pura ma ieri se faceva il primo gol, aveva strappato la palla all'avversario creandosi la palla da solo, sarebbe stato un gol straordinario ma ha calciato su Svilar. Peccato perché sicuramente anche lui riguardandosi e ripensandoci poteva tirare sullo spazio, mentre sulle altre occasioni non ha avuto scampo. Quando dicono che Svilar e De Gea sono i migliori è vero".

Come vedi ora la corsa Europa?

"Io ho detto che saremmo arrivati quinti, ma temo che non ci arriviamo più, con un punto in meno, sono dispiaciuto è come andare a Roma e non vedere il Papa. Ormai i punti non bastano più, ora la Roma che va a Bergamo e la Lazio e Juve pareggiano si giocano la Champions loro. Ora bisogna vincere con il Betis, ma ho visto che è la squadra più in forma con il Barcellona. Noi ieri abbiamo fatto riposare qualcuno proprio per il Betis. Le scelte di ieri? Cataldi purtroppo ti mancherà ancora, Dodo può spostare tanto. Ma ieri tu non hai giocato male anche con quella formazione, la Roma è una squadra che spende tanto ma se perde a Bergamo forse non arriva neanche quinta".