D'Agostino: "Capisco le scelte di Palladino. La Fiorentina meritava il pari"

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', all'indomani della partita persa dai viola a Roma: "È stata una bella partita, molto equilibrata. Si capiva che il primo errore sarebbe stato quello decisivo e così è stato, tanto più se succede a fine primo tempo. Sul gol è stata una disattenzione perché sul cross di Angelino hanno guardato tutti il pallone. Poi in partite come queste è normale che lo spettacolo venga meno, in più davanti la Fiorentina si è trovato un Svilar autore di parate impressionanti, è in uno stato di grazia. Il pareggio sarebbe stato più giusto ma in partite come queste decide l'episodio. Quando trovi una squadra così chiusa e consapevole, visto che viene da un periodo fantastico, è veramente difficile. Però bisogna dire che la Fiorentina almeno tre volte si è presentato per occasioni nitide, e non sono poche".

Cosa pensa delle scelte iniziali di Palladino?

"Io le capisco. Quando hai 3 assenze importanti e ti giochi l'accesso alla finale di Conference è normale centellinare le energie. Era comunque una Fiorentina di livello, c'era Kean, poi è entrato Fagioli... Aveva qualche defezione ma poi con due-tre uomini importanti fuori devi trovare l'equilibrio giusto. Davanti avevi la squadra più in forma a livello mentale del campionato".

Cosa manca a Fagioli?

"Spero un po' di pace nella sua vita, che poi è la cosa più importante. Si è visto un Fagioli bellissimo, in palla, poi quando sono uscite le notizie diventa difficile. Quando sei in queste situazioni la prestazione ne risente, ma sulla qualità non si discute".

