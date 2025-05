RFV Piovanelli: "Scelsi la Juventus e non la Fiorentina, che errore. Col Pisa? Spero in due pari"

vedi letture

L'ex attaccante del Pisa e tifoso della Fiorentina Lamberto Piovanelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, nel corso di 'Viola amore mio', commentando il ritorno del Pisa in Serie A e il futuro derby con la Fiorentina: "Sarà una sensazione bella e positiva, fa piacere. Spero che venga data la possibilità ai tifosi di seguire la propria squadra, sia i fiorentini a pisa che i pisani a Firenze. Per Pisa è una grande soddisfazione, 35 anni sono veramente tanti che mancava la Serie A".

In Pisa-Fiorentina per chi farà il tifo?

"Ho il cuore diviso a metà. Quando ero bambino andavo a vedere la Fiorentina di Antognoni che poi ho avuto la fortuna di conoscere, quindi ce l'ho nel sangue da sempre. Ora vivo a Pisa ed è difficile non innamorarsi dei nerazzurri: voto per il pareggio in entrambe le partite (ride, ndr)".

Ha giocato anche alla Juventus.

"Ricordate bene, ma è stato un periodo negativo. La cosa ancora più incredibile è che dovevo scegliere tra la Juventus e la Fiorentina, ma conoscendo la particolarità del tifo fiorentino ho pensato che non avessi fatto bene avrebbero rotto le scatole a mio babbo. È stata la paura di non fare bene a Firenze che mi ha portato a compiere lo sbaglio più grande della mia carriera. La mia Fiorentina era quella di Mario Cecchi Gori e sarebbe stato veramente incredibile, invece andai a Torino a passare i mesi peggiori della mia vita. Per questo ora odio la Juventus".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO