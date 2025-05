RFV Mpasinkatu: "Perché secondo me col Betis è meglio dover vincere"

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo africano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" iniziando da una sua valutazione sulla sconfitta della Fiorentina con la Roma: "Una partita di episodi ma secondo me la squadra viola ha giocato un'ottima partita, è stato bravo Svilar. Io pensavo andasse a Roma con la testa staccata pensando al Betis, quindi è stata una buona prova. Ieri la Fiorentina ha dimostrato di arrivare con la testa giusta al Betis".

Cosa si aspetta dagli spagnoli?

"L'ho detto fin dall'inizio, le squadre spagnole giocano sempre a viso aperto. Tu non devi farli ragionare, non devi dare campo a giocatori come Isco perché sennò non ti fanno respirare. Credevo che Bakambu all'andata partisse in panchina, invece è stato bravo a mettere in difficoltà Comuzzo e ha impegnato sempre la difesa della Fiorentina. Si tratta di un giocatore d'esperienza, che ha fatto tanti gol in Conference e significa che sa segnare. Mi è piaciuto tanto anche Antony, ma il Betis ha dimostrato che ha una difesa perforabile. Il fatto che la Fiorentina debba vincere secondo me è la situazione migliore, anche del pareggio: ha tutte le carte in regola per passare il turno".

