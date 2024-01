BERTOLINO A RFV, Italiano è un "mazzoniano" in panchina

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Enrico Bertolino a Radio Firenze Viola

A tre giorni da Fiorentina-Inter è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola il comico, cabarettista e grande tifoso interista Enrico Bertolino.

Così sul big match di domenica sera: " Io temo le squadre che non passano bei momenti di forma come puo' essere adesso la Fiorentina, in più quelle che incontrano l'Inter fanno storicamente sempre bene. Affronterò il match con uno spirito diverso perchè sarò a fare uno spettacolo di beneficienza proprio in contemporanea alla partita. La Fiorentina al Franchi è sempre temibile, in più noi abbiamo importanti defezioni a centrocampo. Un tifoso che vede oggi giocare l'Inter non dovrebbe preoccuparsi di nulla, ma se vedi la partita con il Napoli ogni tanto ci perdiamo e non c'è questa enorme solidità".

Sul lavoro di Italiano: "Verso Italiano nutro grande stima, il presidente dello Spezia quando lui era lì ad allenare me ne parlava sempre bene. Per me è "mazzoniano" quando è in panchina, in perenne movimento ed estremamente diretto nei rapporti con i calciatori. Ora ha il difficile compito di recuperare psicologicamente Ikonè e Nzola. A mio avviso però ha sempre fatto bene con il materiale che ha a disposizione".

Sul Viola Park: "Le proprietà dovrebbero farlo tutte, noi abbiamo la "Pinetina" ma il centro viola è un avanguardia a livello mondiale. Se dei ragazzi crescono in un ambiente del genere, ne giovano in una maniera incredibile".