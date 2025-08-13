FirenzeViola
Sohm svela il suo nuovo numero, vestirà la sette di Sottil: ecco il perché
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Simon Sohm è stato svelato anche il numero di maglia del nuovo acquisto: lo svizzero prenderà la numero sette lasciata libera da Riccardo Sottil, passato in prestito secco al Lecce. Sohm ha parlato così del suo nuovo numero, mai indossato in carriera: "Ho chiesto se era libera, non l'aveva nessuno quindi ho detto: perché no?"
E sul rapporto con Pioli: cosa l'ha convinta a scegliere Firenze? Magari Pioli? E si trova meglio a due o a tre a centrocampo?
"Per me non cambia nulla giocare a due o a tre, a destra o a sinistra. La cosa importante è fare punti. Sì, ho parlato tanto con mister Pioli: crede tanto nelle mie qualità e ha tanta fiducia in me".
