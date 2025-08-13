L'allenatore del Rubin Kazan conferma: "La Fiorentina è interessata a Daku"

Rashid Rakhimov, allenatore del Rubin Kazan, ha parlato a margine della sconfitta per 3-0 subita contro lo Zenit, rispondendo anche a una domanda sull'interessamento da parte della Fiorentina per Mirlind Daku, attaccante albanese autore di 4 gol nelle prime 4 giornate del campionato russo: "La Fiorentina potrebbe cedere Kean - ha detto il tecnico evidentemente non così aggiornato sulle vicende legate al mondo viola - e ho capito che sono interessati a Daku".

Dunque seppur legando la sua dichiarazione al destino di Kean e non a un potenziale ruolo di alternativa all'interno della rosa di Pioli, anche il tecnico del Rubin Kazan ha confermato l'interesse da parte di Pradè e Goretti per l'attaccante classe 1998 e Nazionale albanese.