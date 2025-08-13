Proseguono le trasmissioni di Radio Firenzeviola: ora c'è 'Viola amore mio'

Proseguono le trasmissioni di Radio Firenzeviola: ora c'è 'Viola amore mio'
Oggi alle 11:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento. 

Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Angelo Giorgettti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19.

Per ascoltarci CLICCA QUI!