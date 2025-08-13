Montolivo su Gattuso: "Prese decisioni incomprensibili su di me e senza spiegazioni. Non c'è niente da ricostruire"
Riccardo Montolivo, ex centrocampista con un passato alla Fiorentina e al Milan, ha parlato a La Repubblica commentando così la scelta della Figc di puntare su Gattuso per poi pungere l'attuale ct spiegando i rapporti tra i due incrinati dalla comune esperienza in rossonero: "La Federazione si è accorta che tra il gruppo e Spalletti si era rotto qualcosa. La scelta è ricaduta su uno dei pochi allenatori disponibili. Mi auguro sia la scelta giusta.
Riallacciato i rapporti? Non abbiamo nessun tipo di rapporto, non c’è nulla da ricostruire. Lui ha preso delle decisioni nei miei confronti incomprensibili senza darmi spiegazioni. Fine".
