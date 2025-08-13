A che punto è il restyling del Franchi. Si lavora la notte per completare la Curva

Allo stadio Franchi si sta giocando una partita fondamentale, scrive stamani La Nazione che aggiorna sullo stato dei lavori dell'impianto di Firenze. È una corsa contro il tempo per completare la fase di lavori prima dell'inizio del campionato, gli operai sono impegnati senza sosta per sfruttare al massimo il periodo estivo: tra un mese esatto la Fiorentina ospiterà il Napoli e la fase attuale è decisiva per completare il restyling.

Il nemico numero uno è il caldo afoso e snervante di questi giorni e per questo si lavora anche di notte, senza sosta. Da Palazzo Vecchio filtra ottimismo, ma a che punto sono i lavori? Dal 18 maggio, data dell’ultima partita casalinga contro il Bologna, gli operai si sono concentrati soprattutto sui lavori alla copertura della tribuna centrale dove è stato montato un ponteggio esteso sotto tutta la copertura per rimuovere la vecchia guaina e intervenire per rafforzare il solaio, in questi giorni gli operai stanno smontando il ponteggio.

Per quanto riguarda la Curva Fiesole, dopo o il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. La speranza di tutti è festeggiare il traguardo nella nuova Fiesole da 10.061 posti entro l'anno del centenario, il 2026.