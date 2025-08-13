Calciomercato Riflessioni su Marì. Comuzzo, occhio alla Premier. In attacco soluzione low cost

Torna il consueto appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.

Questione Comuzzo

Tramontata la pista Milan, per il classe 2005 adesso devono essere monitorati alcuni interessamenti da parte di club di Premier League, su tutti il Manchester United che ha visto all'opera il centrale proprio sabato scorso. Occhio anche al Nottingham Forest e al Sunderland. Comuzzo è un giocatore centrale del progetto viola anche se la Fiorentina per il suo difensore fa un prezzo di almeno 35 milioni.

Occhio a Pablo Marì

Nonostante un buon precampionato, lo spagnolo fa gola ad alcuni club greci e in particolare all'Olympiacos: l'ex Monza potrebbe prendere in considerazione l'idea di trasferirsi altrove.

Beltran sempre più conteso

Spartak Mosca e Zenit sono sempre in pressing sul giocatore ma ancora alla Fiorentina non è arrivata alcuna offerta.

Attacco, quale vice Kean?

Roberto Piccoli e Fotis Ioannidis restano i sogni del club viola ma le cifre in ballo restano molto alte. Ecco perché la Viola alla fine potrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare l'attacco.