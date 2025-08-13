RFV Ascari: "La cessione di Beltran è fondamentale. Poi Pradè si fionderà su una punta"

vedi letture

Eugenio Ascari, intermediario di mercato ed agente, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare dello stato dell'arte del club di Commisso e del mercato: "Secondo me la Fiorentina può competere per la Champions, o comunque manca pochissimo. Sembra non aver punti deboli e forse manca solo un vice Kean e la Fiorentina ci sta pensando. Fondamentale sarà la cessione di Beltran, se avesse accettato il Flamengo probabilmente la Fiorentina si sarebbe potuta portare avanti anche sotto questo fronte. Il suo no ai brasiliani sta complicando un pochino il lavoro di Pradè ma siamo agli sgoccioli. Non appena si verificherà l'addio di Beltran, verrà messo in cantiere l'arrivo di una nuova punta. Nel frattempo è andato via anche Nzola, Ikoné potrebbe andare in Brasile. Una volta smaltiti alcuni di questi esuberi, Pradè si fionderà su una punta di riserva e magari su un vice Dodo anche se io punterei molto su Fortini e non cederei a cuor leggero".

Le romane come sono messe rispetto alla Fiorentina?

"La Lazio è condizionata dal blocco del mercato anche se ha ritrovato Sarri. Non si sono rinforzati, hanno anche perso alcuni giocatori. Penso sia inferiore alla Fiorentina. La Roma è ancora un cantiere aperto, Gasperini prova a strutturarla alla sua maniera ma visti i dubbi sulla punta, partendo da Dovbyk, credo che abbiano delle lacune oltre ai soliti dubbi relativi alle condizioni di Dybala. Dunque penso che i viola siano avanti".

Beltran potrebbe accettare la Russia?

"È chiaro che la situazione politica e la guerra non semplifica la situazione. Non è così attrattativa come ai tempi di Spalletti allenatore. All'epoca lo Zenit era ambito da tutti. Speriamo che la riunione tra Putin e Trump possa portare buone notizie, rilanciando anche lo sport russo che ha un potenziale straordinario. La situazione economica dei club non è florida rispetto a qualche anno fa".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.