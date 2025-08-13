RFV Mario Cassano su Martinelli: "Meglio fare il vice di De Gea che andare in B"

L'ex portiere viola Mario Cassano ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Garrisca al Vento: “Martinelli scelto come vice di De Gea? Preparare una settimana con la consapevolezza che poi giocherai è una cosa diversa rispetto al fare il vice e sapere che difficilmente giocherai. Ma penso anche che sia più importante fare 2-3 gare bene in Serie A piuttosto che giocare un’intera stagione in Serie B. La scelta di puntare su di lui come numero 12 è stato un passo in avanti rispetto all’anno scorso: io sono convinto che Tommaso giocherà in Coppa Italia e penso anche nella fase a girone unico della Conference. Starà a lui dimostrare il suo valore nelle 10-15 partite che giocherà. In Serie B non saprei proprio dove vederlo, in quale piazza intendo”.

Caprile e Carnesecchi però raccontano che anche in B si può crescere…

“Però il trampolino di lancio di Caprile non è stato il Bari in B ma l’Empoli. “Parcheggiare” un giocatore in Serie A credo sia una cosa, in B è un’altra. Solo il massimo campionato può dare a un club come la Fiorentina la possibilità di valutare al meglio un giovane. Prendiamo l’esempio di Cerofolini: è stato mandato in B e poi è stato lasciato andare”.