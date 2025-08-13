RFV Vitale: "Mercato in entrata ottimo ma visti gli obiettivi servono altri rinforzi"

Pino Vitale, storico dirigente del nostro calcio, è intervenuto nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola, parlando così del mercato della Fiorentina: "Intanto la Fiorentina ha confermato giocatori importanti e quello è già stato un gran mercato. Il riscatto di Gudmundsson, che farà un grande campionato, il fatto che Kean e De Gea siano rimasti, sono state grandi conferme".

Cosa pensa del caso Mandragora?

"Bisogna sapere qual è l'offerta giusta ed eventualmente chi verrebbe al suo posto. Hanno preso Sohm, che è un buon giocatore. Io ho grande fiducia nell'allenatore e sono convinto che secondo il materiale che gli verrà messo a disposizione, lui trarrà il meglio. Ora le squadre sono tutte in luna di miele perché finché non inizia il calcio vero, tutti pensano di vincere il campionato poi le cose cambiano".

Cosa manca a questa squadra?

"Ci vuole una terza punta, un giovane. A me non sarebbe dispiaciuto Shpendi del Cesena, che è un giocatore che ha fatto diversi gol in Serie B, che trova la porta. È un giovane e se uno non si vuole impegnare con un acquisto più importante, lo prenderei. A Firenze ci sono tante partite da giocare e a prenderlo non si rischia tanto. Serve anche un altro centrocampista. Uno spera sempre di prendere giocatori più forti ma bisogna vedere come si sistemerà il mercato. Infine dovranno cedere il superfluo".

Il problema degli esuberi?

"Io credo che la Fiorentina in entrata abbia fatto delle cose ottime, però va ancora rinforzata la squadra. Pioli si è allargato quando ha parlato di Champions, è chiaro che per aver detto così avrà parlato con la proprietà che comunque ha già fatto un investimento importante per prendere lo stesso Pioli. Sono contento di Fazzini perché sono convinto che diventerà un giocatore importante come mezzala. Lui diventerà un giocatore da area ad area che farà anche qualche gol. Però per giudicare l'intero mercato va giudicato tutto. Bisognerà incassare qualcosa dalle cessioni".

