Inaugurato il parcheggio scambiatore della tramvia da 375 posti a B. a Ripoli
È stato inaugurato oggi pomeriggio il parcheggio scambiatore alla fine della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli davanti al centro sportivo della Fiorentina, in via di Pian di Ripoli. Alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, del presidente della Regione Eugenio Giani e dell'assessore alla mobilità e alla tramvia di Firenze Andrea Giorgio, è stato aperto il nuovo parcheggio da 375 posti auto che permetterà di fare da base anche per chi vorrà andare al Viola Park, anche se è bene specificare che non si tratta di un'infrastruttura legata direttamente al centro sportivo viola che invece manterrà il parcheggio gratuito già messo a disposizione negli scorsi mesi.
Il nuovo parcheggio per adesso sarà gratuito per poi diventare a pagamento quando ci sarà la tramvia, ma potrà essere usato anche in caso di grandi eventi che vedranno protagonista la Fiorentina al Viola Park, per avere un ulteriore punto d'appoggio.
