RFV Lucio Bernardini: "Zortea è un buon giocatore ma Dodo ha una marcia in più"

Lucio Bernardini, ex centrocampista del Cagliari con un passato anche alla Rondinella, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola rilasciando queste dichiarazioni: "Alla Fiorentina è arrivato un allenatore com Pioli, con un'esperienza importantissima alle spalle. Trasmetterà idee e carattere alla squadra e quindi sarà una squadra serena ma anche convinta dell eproprie potenzialità per dare sempre il meglio e raggiungere il massimo dei risultati".

Piccoli piace alla Fiorentina, cosa ne pensa di questo giocatore?

"Mi sembra un ragazzo che sta entrando nella maturità iusta di un calciatore. Ha acquisito sicurezza nelle proprie doti e penso sia destinato a migliorare. Nell'ultima stagione ha segnato 10 gol e penso che possa ripetersi magari anche migliorando lo score. Ha caratteristiche da centravanti importante. È un giocatore che fa reparto da solo, ha caratteristiche molto simili a Kean. Potente nella profondità ma anche bravo nel gioco aereo. È un attaccante completo.

Zortea potrebbe essere il giusto vice Dodo?

"Zortea è un ragazzo che ha iniziato come terzino poi l'anno scorso è stato impiegato più avanti in un centrocampo a 5. Può avere la corsa per coprire tutta la fascia dando una mano a entrambe le fasi di gioco. Dodo mi sembra un giocatore che ha una marcia in più al momento rispetto al giocatore del Cagliari che però può essere una valida alternativa in caso di bisogno".

