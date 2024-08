BERNI A RFV, Pongracic ingenuo ma no giudizi

FirenzeViola.it

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, si è espresso così su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", a partire da un'opinione su Marin Pongracic dopo il rosso a Parma: "Giudizi dopo una sola partita non se ne possono dare. Ha commesso un'ingenuità di concetto, in quella situazione non si entra come un caterpillar, si accompagna l'attaccante alla bandierina. L'unica preoccupazione su di lui è che l'ha venduto Corvino, che riuscirebbe a vendere al prezzo della seta tessuti di cotone. Poi non mi permetto di dare giudizi ora come ora, però Pongracic è stato pagato una cifra importante".

Prosegue: "Dai centrali ci vuole un po' di duttilità. Non si può fare solo un ruolo, e comunque giocando al centro deve un po' limitare le sue entrate. Però ora è giusto dare solo impressioni, perché un giudizio definitivo non si può dare".

Come ha visto Quarta e Comuzzo?

"Quarta ha commesso l'errore sul gol del Parma, perché non si può far spostare così facilmente. Poi Comuzzo ha stretto troppo al centro, ha giocato semplice come doveva facendo le cose basiche. Ha un goccio di responsabilità sul gol ma non buttiamogli la croce addosso. A proposito di giovani, mi auguro che Bianco possa avere più di una possibilità".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO