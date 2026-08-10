Calciomercato I tre 'incedibili' che complicano il lavoro di Paratici: i casi di Sottil, Barak e Nzola

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Il grande lavoro di Paratici, che sta costruendo una squadra di livello per accorciare fin da subito la distanza nei confronti delle squadre di vertice, si sta scontrando anche con alcune difficoltà. Una di queste è la ricerca di compratori per tre calciatori finiti ai margini e che, almeno fino a questo momento, sono praticamente incedibili.

Tre giocatori praticamente incedibili

I tre nomi sono quelli di Barak, Sottil e Nzola. Mentre il primo è stato a un passo dalla cessione all'Apoel Limassol, saltata per motivi burocratici, per gli altri due le voci di mercato sono sempre state pressoché nulle. Sottil è tornato in viola dopo il prestito infruttuoso al Lecce e ora sta cercando una nuova soluzione allenandosi lontano dal resto della squadra di Grosso. Stesso discorso per Nzola, che dal prestito al Sassuolo dello stesso attuale allenatore viola sembrava essere tornato con la possibilità di rilanciarsi (comunque altrove e non in viola ndr), ma che attualmente continua ad attendere la chiamata giusta.

Occasioni di fine mercato

Molto probabilmente la Fiorentina dovrà aspettare gli ultimi giorni d'agosto per trovare una soluzione a questi tre giocatori, che nel frattempo continuano a gravare sulle casse viola con ingaggi da prima squadra.