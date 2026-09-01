Calciomercato Mandragora era stato proposto alla Juve dopo il no di Kessié: no dei bianconeri

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Il ritorno di Franck Kessié all’Atalanta avrebbe potuto riaprire a Rolando Mandragora le porte della Juventus. Così, però, non è stato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista della Fiorentina era stato proposto ai bianconeri proprio dopo il tramonto della trattativa per l’ivoriano, tornato infine a Bergamo.

La Juventus ha però declinato questa possibilità, scegliendo di seguire altre strade per rinforzare la propria mediana. Il futuro di Mandragora sembra adesso destinato a tingersi di granata: il classe ’97 è infatti vicino al ritorno al Torino, dove ha già giocato tra il 2021 e il 2022.