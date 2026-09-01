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Fiorentina, ecco quale profilo si cerca a centrocampo: intanto proseguono i dialoghi con la Lazio per Gud

Fiorentina, ecco quale profilo si cerca a centrocampo: intanto proseguono i dialoghi con la Lazio per GudFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:56Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

La Fiorentina continua a restare attenta al mercato dei centrocampisti. Il club viola, in attesa di realizzare un’uscita nel reparto mediano, e quella più vicina sembra essere la cessione di Rolando Mandragora al Torino, è intenzionato a Intervenire in quella zona del campo con l’obiettivo di inserire un giocatore in grado di recuperare palloni, un profilo in stile appunto Lucas Torreira, ex centrocampista viola ora al Galatasaray finito nel mirino di Paratici per questo finale di mercato.

Parallelamente, sempre in uscita, prosegue la trattativa con la Lazio e per Gudmundsson a prescindere dalla situazione legata a Cancellieri.