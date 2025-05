RFV Bagnoli su Kean e De Gea: "Devono tanto alla Fiorentina. Questo peserà nelle loro scelte"

Andrea Bagnoli, agente di grande esperienza specializzato nel calcio sudamericano, ha commentato su Radio FirenzeViola le voci di mercato di casa viola: "Ho sentito alcune dichiarazioni di Pradè. Su Dodo ad esempio, che a oggi non mi sembra un problema. Poi c'è Kean che dopo anni sottotono si è espresso alla grande a Firenze. Partendo da queste basi, dalla riconoscenza, si può partire. Sento sempre dire che il mercato è lungo ed è vero. Ma spesso in Italia non si hanno le idee chiare. Dovrebbe essere tutto chiaro, per quanto riguarda la strategia del mercato, già a fine maggio. Per tante squadre italiane non è così".

Così, nello specifico, sulle situazioni di Moise Kean e David De Gea: "Al di là di tutto io credo nel rapporto umano. Kean non si era mai espresso a questi livelli e grazie alla Fiorentina si è rilanciato. De Gea era senza squadra, si è dimostrato un gran portiere ma anche lui deve ringraziare la Fiorentina".

E su Albert Gudmundsson: "A differenza degli altri due arrivava a Firenze dopo un anno fatto alla grande. Oggi fare un'operazione da quasi 20 milioni su di lui diventa complicato, ci devono pensare bene".