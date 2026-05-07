RFV Ascari sul mercato: "Lucca non lo prenderei mai. Catamo? Buon giocatore"

vedi letture

L'agente, Eugenio Ascari, è intervenuto così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'ultima voce di mercato Lorenzo Lucca e di Geny Catamo: "Fosse solo una stagione, mi sembra una ripetizione. Lucca a parte l'intervallo di Udine, non ha fatto bene a Pisa e all'Ajax. Non è l'esempio di uomo spogliatoio. Quando ad Udine si impuntò per battere un rigore, che non doveva battere lui e dopo averlo segnato nessuno ha festeggiato con lui. Ciò ti fa capire che non era ben voluto all'interno dello spogliatoio. Questa stagione dopo un brutto avvio al Napoli è andato al Nottingham Forest ed è tornato l'ultima partita in panchina, dopo un periodo di mancate convocazioni. Abbiamo già Piccoli, che per molti rappresenta un problema per il costo a cui è stato acquistato, e andiamo a prendere Lucca per cui il Napoli non ci vuole fare sicuramente una minus valenza. Lo ha pagato 35 milioni e non fa gol da una anno. Io non lo prenderei come sostituto di Piccoli, figuriamoci se lo prenderei come punta titolare al posto di Kean. Io mi terrei Kean".

Al momento quanto vale Kean?

"Non più di 35 milioni. Rimane una plus valenza per la Fiorentina. Io ho più volte citato Pinamonti come suo sostituto. Io lo prenderei molto più volentieri rispetto a Lucca. Gioca per la squadra, si scarifica e per lui sarebbe un salto di qualità. In più ha probabilmente un costo minore rispetto a Lucca. Pinamonti non ha mai segnato tantissimo, ma ha sempre mantenuto una media di almeno 9 reti in Serie A".

Su Geny Catamo, uno degli osservati di Goretti in Portogallo, hai qualche idea sul suo valore?

"È fondamentale andare a vedere gli allenamenti. Ho sempre fatto l'esempio di Kvaratskhelia, che è stato seguito per un mese dai dirigenti del Napoli, poi abbiamo visto quello che ha fatto. Catamo è un giocatore che non conosco a fondo. Ha vinto due campionati. È un buon giocatore, che gioca esterno e che quindi può portare al mancato riscatto di Solomon e Harrison".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola