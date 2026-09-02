RFV Ascari: "Avrei dato anche 8,5 alla Fiorentina. Su Atta c'era il Milan"

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Eugenio Ascari, agente, si è così espresso a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola a proposito del mercato della Fiorentina: “Do un voto alto alle trattative viola. Se ci fermassimo a prima della gara contro la Roma darei un 8-8,5 mentre ora lo abbasso a 7,5. Ma secondo me è stato un mercato straordinario, anche se a mio avviso nelle ultime ore ci sono stati un po’ di testa-coda che hanno fatto alzare le antenne e insospettire gli addetti ai lavori. Però la conferma di un’ossatura straordinaria, come De Gea, Ndour e Fagioli, con l’arrivo di tanti nuovi di qualità depongono a favore di un voto alto nei riguardi di Paratici”.

E se fosse arrivato Zirkzee?

“Ci saremmo trovati di fronte a un’operazione straordinaria, così non è stato. Beto ha rappresentato in un certo senso un ripiego, però l’arrivo di Pedro Goncalves ha rimesso l’asticella in linea con le aspettative della tifoseria”.

I nuovi acquisti, perlopiù, non facevano i titolari nelle loro squadre di provenienza…

“È normale che Mastantuono, che ha 19 anni, non giocasse titolare nel Real Madrid. Fosse stato un titolare inamovibile non sarebbe arrivato alla Fiorentina. È comunque un giocatore che a 18 anni è stato pagato 45 milioni più bonus da parte del Real, che ha concesso ai viola soltanto un prestito secco. Questo rappresenta l’interesse che gli spagnoli riveste nei confronti del giocatore. Su Atta c’era una folta concorrenza, come il Milan. Valdepenas ha già dimostrato il suo valore…”.

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