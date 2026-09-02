Libero boccia il mercato della Fiorentina: "Trattative da fantacalcio, senza equilibrio"

vedi letture

Il mercato estivo della Fiorentina continua a essere al centro delle discussioni e, al termine di una sessione che ha visto numerosi innesti e una vera e propria rifondazione dell'organico, arriva anche una bocciatura particolarmente pesante. A esprimere un giudizio negativo sull'operato della società viola è il quotidiano Libero, che ha assegnato alla Fiorentina un 4 in pagella nella valutazione complessiva del mercato in vista della stagione 2026/27.

Un giudizio molto severo, rivolto soprattutto alle scelte strategiche effettuate dal club durante la sessione estiva. Secondo il quotidiano, infatti, la Fiorentina avrebbe investito cifre importanti senza però riuscire a dare alla squadra il giusto equilibrio e, soprattutto, senza inserire sufficienti elementi in grado di assumersi responsabilità e leadership. La bocciatura arriva al termine di un'estate nella quale la società ha modificato profondamente la rosa, intervenendo praticamente in tutti i reparti e portando a Firenze numerosi nuovi giocatori. Una rivoluzione che, evidentemente, non ha convinto tutti gli osservatori. Questa la motivazione del voto assegnato da Libero: "La Fiorentina (voto 4), al contrario, ha speso tanto e male. Voto quattro perché chiude un mercato da Football Manager o, peggio, da fantacalcio, senza pensare al fatto che una buona squadra deve avere equilibrio e, soprattutto, leader".Il quotidiano mette in discussione la costruzione complessiva dell'organico, ritenendo che alla quantità dei nuovi acquisti non abbia fatto seguito un adeguato equilibrio tra i reparti e la presenza di figure capaci di guidare la squadra nei momenti più delicati.