RFV Calamai: "6,5 al mercato viola: qualità super ma resto perplesso da difesa e centrocampo"

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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato così il mercato della Fiorentina:

"Per me è davvero difficile dare un voto al mercato della Fiorentina perché ci sono mille sfaccettature. Il mio voto alla fine è 6,5: onestamente la rosa viola ha qualità impressionanti, ha alternative di altissimo livello. Poi ci sono alcune incognite, una su tutte legata alla fase difensiva, forse manca un regista vero e ci sono alcuni dubbi sulla competitività offensiva di Pellegrino e Beto.

Il voto resta assolutamente positivo ma ci vorrà del tempo per mettere in campo tutta questa qualità, ora Grosso deve iniziare a fare il suo lavoro perché non ci sono più alibi. Questo voto poi non tiene conto dello squilibrio economico importantissimo: grazie alla famiglia Commisso Paratici si è potuto permettere di chiudere con un saldo negativo di circa 50 milioni".