RFV Ancona: "Pradè ha contaminato percorso di ricostruzione: clima non facile per Palladino"

Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport e profondo conoscitore di Raffaele Palladino come allenatore dai tempi del Monza, ha parlato della Fiorentina a Radio FirenzeViola nel corso dei "Tempi Supplementari". Queste le sue parole: “Che Palladino nella Fiorentina abbia dovuto sopportare un clima non facile, lo ha detto la stagione. Continuamente punteggiata di risultati, ma c'era chi ha remato contro. Pradè ha contaminato un percorso di ricostruzione, che in mano a Palladino stava producendo garanzie immediate e crescita. C'è stato il momento di imporsi a colpi di personalità, del resto è un allenatore sempre sincero e diretto nel rapporto coi giocatori. Con la società è stato altrettanto".

Poi ha aggiunto: "Palladino come spesso gli è capitato in questi tre anni, ha fatto molto più che l'allenatore. Un plusvalore dentro una stagione in cui alla Fiorentina sono arrivati buoni giocatori, ma quasi tutti da ricostruire. L'episodio legato a Zaniolo dopo la partita della Primavera, lunedì ha tenuto lo staff tecnico al Viola Park fino a tarda notte. Palladino è stato bravo due volte, facendosi scivolare tutto addosso senza condizionamenti: tira dritto ed è legato solo al progetto, non si spiegano situazioni corrosive che gli hanno creato attorno. Dopo il biennio a Monza, in assenza della proposta giusta sarebbe rimasto fermo. Lui vuole far quadrare tutto e Lasciare il contratto sul tavolo non è un problema: si prende sempre ogni responsabilità".

Infine ha concluso: "Il calcio alcune volte è un inno all'incoerenza, il comportamento di Pradè lo dimostra. Nel momento di picco della stagione, nel pieno delle otto vittorie consecutive della Fiorentina, l'agente di Biraghi ha fatto delle esternazioni che sul più bello potevano minare gli equilibri del gruppo: nessuno in dirigenza ha speso mezza parola a favore di Palladino".