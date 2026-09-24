Corvino e l'aneddoto con Paratici: "Quando venne da me di notte per Pazzini"

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Nel corso della sua lunga intervista su Radio Firenzeviola, l'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raccontato anche un aneddoto che lo lega all'attuale ds gigliato, Paratici: "Alla Fiornetina eravamo in Champions ed avevamo 5 attaccanti, Gilardino, Mutu, Osvaldo, Pazzini e Jovetic... Osvaldo e Pazzini mi chiedevano di andare via e Paratici con gli altri dirigenti della Sampdoria, Marotta compreso mi chiamarono in tarda notte perché volevano Pazzini. Io lo stavo trattando al Bologna in realtà, mentre Osvaldo lo voleva Zola al West Ham.

Loro arrivarono all'1 di notte a Firenze per Pazzini. Sparai una cifra che pensavo non potessero darmi, faceva freddissimo quella notte e li accolsi tutti incappucciati che neanche li riconoscevo. La trattativa durò fino a mattina a casa mia e alla fine gli vendetti Pazzini che li aiutò a salvarsi e poi a ripartire".