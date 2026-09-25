Possibile cambio modulo per la Fiorentina? Vanoli lavora su due varianti tattiche

La lunga pausa per le Nazionali rappresenta per Paolo Vanoli l’occasione per mettere mano alla Fiorentina e lavorare sui meccanismi della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino: da mercoledì, al Viola Park, i giocatori rimasti a Firenze stanno sostenendo quasi quotidianamente doppie sedute. Domenica alle 11 è in programma l’amichevole con il Signa, mentre il tecnico potrebbe aggiungere un altro test per sabato. L’obiettivo è aumentare resistenza, forza e intensità in vista di un mese particolarmente impegnativo.

Vanoli vuole una Fiorentina aggressiva, capace di pressare alto e mantenere ritmi elevati, caratteristiche già emerse contro il Napoli. Un’impostazione diversa rispetto alla gestione Grosso, più attendista e meno intensa nel pressing, che spiega anche i diversi casi di crampi accusati dai viola nel finale della sfida, complice pure il caldo. Sul piano tattico il tecnico sta lavorando sia sul 4-2-3-1 che sul 4-3-3, con particolare attenzione all’intesa sulle fasce tra terzini ed esterni offensivi. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, sotto osservazione ci saranno soprattutto Viery, chiamato ad adattarsi da terzino, e la fase difensiva di Valdepeñas. La sosta servirà inoltre ad Atta e Pedro Gonçalves per ritrovare la condizione, mentre per testare la possibile coppia Fagioli-Oulai bisognerà attendere il ritorno dei nazionali.