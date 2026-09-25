Mazzeo e gli altri, ecco i Primavera che cercano spazio tra i grandi
Nell'analizzare la situazione in casa Fiorentina, La Nazione si concentra sulla sosta come un’opportunità per Paolo Vanoli di guardare al futuro e conoscere più da vicino i giovani della Primavera. Con otto giocatori impegnati con le rispettive nazionali, al Viola Park il tecnico ha infatti aggregato diversi ragazzi di Aurelio Andreazzoli alla prima squadra. Tra questi c’è Brando Mazzeo, classe 2007 già finito in panchina contro il Napoli, insieme agli esterni offensivi Alberto Angeloni e Mario Pietropaolo, entrambi 2008, al capitano della Primavera Niccolò Turnone, a Matko Boskovic, Giuseppe Forte, Sulayman Jallow e all’argentino Federico Mataran, premiato come miglior giocatore dell’ultimo Torneo di Viareggio.
Secondo il quotidiano, la prima occasione per osservarli potrebbe arrivare già domenica, nell’amichevole delle 11 contro il Signa, anche se nessuno si aspetta promozioni immediate. La sosta può però permettere a Vanoli di capire chi possa avere le caratteristiche per diventare utile alla prima squadra in futuro. La Nazione ricorda anche il precedente della scorsa stagione, quando Luis Balbo passò dalla Primavera alla prima squadra collezionando poi dieci presenze e quasi 250 minuti tra i professionisti. Un percorso che oggi può rappresentare un modello per i nuovi ragazzi, soprattutto in un’annata fin qui complicata per la Primavera, penultima con appena tre punti in cinque giornate e reduce dalla sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’Atalanta.
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