FirenzeViola Dubbi e certezze della fascia sinistra: tra Valdepenas, Viery e Parisi spunta anche il mercato

Valdepenas sgomita e vuole un posto da titolare. Viery è l'alternativa scelta da Vanoli in attesa di Parisi. Il mercato è un'altra soluzione

L'inizio di stagione, anche in seguito all'esonero di Grosso, ha posto dei dubbi sulla fascia sinistra e sulla sua completezza. Valdepenas è un prospetto che piace per le potenzialità ma anche per come si è approcciato alla sua prima vera esperienza tra i professionisti. Il problema è il non avere una vera alternativa di ruolo almeno fino a quando non rientrerà dall'infortunio Fabiano Parisi, al netto di come rientrerà l'esterno campano dopo il lungo stop.

Niente Joao Mario a sinistra

Grosso, non fidandosi della giovane età dell'ex canterano madridista, contro la Roma optò per Joao Mario schierato a piede invertito ma i risultati sono stati tutt'altro che positivi. Vanoli invece, ha già schierato due volte Viery in quella posizione, trasformando una difesa a quattro in una difesa a tre e mezzo. Per il momento pare proprio la soluzione brasiliana quella più apprezzata dallo stesso allenatore, che però è rimasto colpito anche da come Valdepenas sia sceso in campo a gara in corso contro il Napoli.

Viery l'alternativa di Vanoli

In questi giorni di sosta, sia Valdepenas che Viery vengono alternati in quel ruolo, con lo spagnolo che sta lavorando per ottenere sempre più spazio e convincere Vanoli a puntare su di lui a prescindere dalla giovane età e dalla pochissima esperienza tra i pro. Viery si è messo a disposizione, preferendo il ruolo di centrale ovviamente, ma con la voglia di giocare il più possibile e dunque pronto anche a rispondere all'esigenza di fascia.

Il recupero di Parisi

Nel frattempo Parisi prosegue il proprio percorso di recupero con l'intento, il prima possibile, di tornare a disposizione e mettere Vanoli di fronte al dubbio di poterlo scegliere come terzino titolare. L'anno scorso lo stesso giocatore ex Empoli ha convinto più come esterno alto a piede invertito che come terzino, occasione che difficilmente potrà avere in questa stagione visto il traffico offensivo ben più intenso rispetto a pochi mesi fa.

Una soluzione può arrivare dal mercato

Un'altra strada potrebbe arrivare dal mercato. Se Parisi non dovesse convincere immediatamente a causa della ripresa post lungo infortunio, la Fiorentina potrebbe anche provare a intervenire sul mercato, aggiungendo un calciatore d'esperienza a sinitra per aiutare Valdepenas a crescere e permettere a Vanoli di affidarsi a un giocatore più pronto nelle partite più complesse. Già in estate i dirigenti viola avevano pensato a questa possibilità, poi con l'abbondanza sulla destra e con Parisi che a dicembre dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, si è puntato sui giocatori già in rosa.

Chi sarà il titolare contro il Genoa?

Intanto a Genova c'è un posto in palio che Valdepenas e Viery si stanno giocando in queste settimane di sosta poi, con calma, club e tecnico faranno valutazioni approfondite per non farsi trovare impreparati nel momento in cui le decisioni saranno definitive. Anche per la seconda parte di stagione.