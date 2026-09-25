Calciomercato Video, i retroscena di Torreira-Fiorentina. Che non sia finita qui?

Lucas Torreira poteva tornare alla Fiorentina, poi lo stop. Chissà che il centrocampista non torni d'attualità a gennaio

Lucas Torreira poteva tornare davvero alla Fiorentina? Nel mese di agosto la società viola aveva bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche e ha provato realmente a intavolare una trattativa col Galatasaray. Addirittura l'entourage del giocatore aveva caldeggiato uno scambio tra il classe 1996 uruguaiano e Nicolò Fagioli, sennonché l'ex Juventus ha preferito rimanere in Italia. Torreira aveva e ha ancora l'obiettivo di lasciare la Turchia.

Per questo motivo non è da escludere che il suo profilo torni d'attualità nel mercato invernale. Il reparto di centrocampo è stato oggetto di forti cambiamenti in estate, addirittura l'allora tecnico viola Fabio Grosso avrebbe voluto con sé a Firenze sia Kristian Thorstvedt che Nemanja Matić, ma le operazioni col Sassuolo non sono mai decollate. La mediana della Fiorentina potrebbe essere ritoccata di nuovo, magari in chiave Torreira.

Questo il video realizzato dalla redazione di FirenzeViola.it con la spiegazione e i retroscena della vicenda: