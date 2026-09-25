L. Gori: "Che sogno indossare la maglia viola. Aquilani? Predestinato"

Tra le sorprese di questo inizio di Serie C c’è anche Lorenzo Gori, attaccante classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e reduce da un’esperienza in Serie B con il Frosinone. Il giovane si sta mettendo in evidenza con il Grosseto, attualmente quarto nel girone B. Entrato nel vivaio viola a soli otto anni, Gori ha sempre vissuto il rapporto con la Fiorentina anche da tifoso, seguendo la squadra allo stadio insieme ai genitori. "Per me è stato un sogno poter scendere in campo con quella maglia. Sono ancora in contatto con tanti ex compagni, soprattutto Favasuli, Amatucci e Kayode. Ci sentiamo spesso e ci facciamo i complimenti dopo i gol. Per me sono un esempio".

L'avventura alla corte di Aquilani

Importante anche l’esperienza in Primavera con Alberto Aquilani, arrivata dopo un infortunio che aveva messo alla prova il giovane attaccante: "Avevo bisogno di ritrovare fiducia ed è stato forse il periodo più difficile a livello personale. Aquilani aveva già idee molto innovative, anche se non era semplice applicarle subito con un gruppo giovane. È destinato a fare grandi cose. Da tifoso viola, il primo attaccante di cui mi sono innamorato è stato Batistuta".