Gonçalves entusiasma Vanoli: il tecnico viola lavora sulla condizione del portoghese

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Pedro Gonçalves vuole sfruttare la pausa per ritagliarsi un posto da titolare nella Fiorentina e provare a riconquistare anche la Nazionale portoghese. Il classe 1998 non era tra i convocati per la sfida vinta 1-0 contro il Galles in Nations League, ma poco più di un anno fa faceva parte della squadra che ha conquistato il trofeo, la Nations League.

Finora il portoghese ha raccolto appena 10 minuti a Venezia e 25 contro il Napoli, senza riuscire a ripetere l'impatto avuto in Coppa Italia contro il Pisa, quando trovò il gol con un destro a giro dalla distanza. Proprio in quella gara Pedro ha mostrato di poter agire anche alle spalle delle punte, posizione che potrebbe adattarsi al 4-2-3-1 pensato da Vanoli, che dopo il pareggio con il Napoli ha ammesso: «Pedro mi entusiasma». Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha investito 2,5 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. Il portoghese arriva inoltre con un bagaglio importante: 99 gol con lo Sporting e 5 reti e 6 assist in 21 presenze in Champions League.